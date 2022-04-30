مرموش يشارك في تأزم موقف شتوتجارت بالدوري الألماني بتعادل مع فولفسبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تأزم موقف نادي شتوتجارت من البقاء في الدوري الألماني الممتاز "بوندسليجا" بعدما تعادل مع فولفسبورج بهدف لكل فريق، مساء اليوم السبت، في الجولة 32 من المسابقة.

وشارك المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لشتوتجارت خلال اللقاء، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 59 من المواجهة، ووقتها كانت النتيجة تشير إلى تقدم فولفسبورج.

وجاء هدف تقدم فولفسبورج في الدقيقة 13 من اللقاء عن طريق جون بروكس، حيث استمر التفوق حتى الدقيقة 89 عندما نجح كريس فيهريش في تسجيل هدف التعادل لشتوتجارت.

وبهذه النتيجة، يكون رصيد شتوتجارت قد ارتفع إلى النقطة 29 في المركز 16 بجدول الترتيب، بفارق أربع نقاط عن هيرتا برلين المتواجد في أولى مراكز النجاة من الهبوط في الدوري.