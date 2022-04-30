"رفض الاحتفال".. تريزيجيه يسجل ويصنع أمام قاسم باشا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح المصري محمود حسن تريزيجيه في تسجيل هدف وصناعة اثنين، خلال المواجهة التي جمعت فريقه، اسطنبول باشاكشهير في مواجهة قاسم باشا، مساء اليوم السبت.

وشهدت المواجهة تواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي لباشاكشهير، حيث صنع الهدف الأول في الدقيقة 28 بعدما حول كرة عالية إلى فريدريك جولبراندسين الذي وضعها في الشباك.

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني لباشاكشهير بعد مرور 44 دقيقة من اللقاء، بعدما حصل على كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية في الشباك.

ورفض تريزيجيه الاحتفال بهدفه كونه سبق له اللعب في صفوف قاسم باشا من قبل وتألق بقميصه، قبل الرحيل منه إلى أستون فيلا الإنجليزي.

وحصل تريزيجيه على ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعدما تمت عرقلته من جانب حارس قاسم باشا، ليترجمها دنيز توروك إلى هدف ثالث لصالح باشاكشهير.

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