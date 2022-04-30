الامارات | "كوريباس" بشعار "غودولفين" بطل سباق "2000 غينيز" الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن "كوريباس" بشعار "غودولفين" بطل سباق "2000 غينيز" الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر "كوريباس" المملوك لفريق "غودولفين" العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق "2000 غينيز الإنجليزي" الذي جرى اليوم على مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق، وخصص لخيول الثلاثة سنوات لمسافة 1600 متر عشبي لفئة "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وجاء انتصار "كوريباس" في أولى البطولات الكلاسيكية للموسم البريطاني الجديد، ليؤكد موهبة المهر البالغ من العمر ثلاثة سنوات، بعد أن اهداه الفوز في "2000 غينيز الإنجليزي" اللقب الثالث في مسيرته المقتصرة على أربعة مشاركات في سباقات الخيل العالمي، والأول له ضمن سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وعرف الفارس جميس دويل، كيفية الحفاظ على قدرات "كوريباس" خلال المراحل الأولى من سباق "2000 غينيز الإنجليزي" في البقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 200 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية 27 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق ثلاثة أرباع الطول عن زميله في "غودولفين" المهر "نيتف تريل" الذي حل بقيادة فارسه وليام بيوك في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لصالح المهر الإيرلندي "لوكسومبرغ" المملوك لـ "ويستيربيرغ وماغنير وتابور ودي سميث" بإشراف المدرب الخبير أيدان أوبراين، وقيادة الفارس ريان مور.

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