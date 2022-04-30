شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. أيمن شوقى: "بحب كابتن ماجد لأنه كان هداف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو أيمن شوقى لاعب الأهلى السابق.

قال أيمن شوقى، إن أكثر شخصية كارتونية كان يتابعها فى مرحلة الصغر هى كابتن ماجد لأنه كان هدافا، وكان يحب مسألة التهديف بصورة كبيرة، خاصة مدة تسجيل الهدف.