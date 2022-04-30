شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الإسماعيلى مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش فى ختام جولات الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة.

ويدير اللقاء أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه علاء عبد الباسط مساعد أول ورجب محمد مساعد ثان وإبراهيم محمد حكمًا رابعًا، وللفيديو علاء صبري وأحمد ناجي.

وتعتبر هذه المباراة الـ 17 التي يديرها امين عمر للإسماعيلي والـ 3 هذا الموسم والـ 2 أمام طلائع الجيش، وذلك علي النحو التالي ..

لعب 16 مباراة فاز 5 تعادل 5 خسر 6 له 13 هدفًا عليه 14 هدفًا كلين شيت 6 لقاءات

الدورى العام ..

* يوم 18 أبريل 2015 خسر من إنبى صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 9 أبريل 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن وإبراهيم حسن )

* يوم 28 أبريل 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب الإسماعيلى بالمكس ( محمود متولى من ضربة جزاء ومحمد هاشم / محمود متولى فى مرماه )

* يوم 13 أكتوبر 2017 فاز على الإنتاج الحربى 1 / صفر بالقاهرة ( كريم بامبو )

* يوم 20 نوفمبر 2017 خسر من الأهلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( عمرو السولية وعبد الله السعيد فى مرمى فريقهما الأسبق )

* يوم 30 يناير 2018 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية

* يوم 24 فبراير 2018 تعادل مع طنطا 2 / 2 بالإسماعيلية ( كريم بامبو 2 )

* يوم 15 مارس 2018 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالسويس ( ديجو كالديرون )

* يوم 3 نوفمبر 2018 تعادل مع المصرى صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 14 أبريل 2019 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب المصرى بالقاهرة ( محمود متولى )

* يوم 11 فبراير 2021 خسر من الاتحاد صفر / 1 بالإسكندرية

* يوم 27 يونيه 2021 فاز على سموحه 3 / صفر بالإسكندرية ( بنسيون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب )

* يوم 23 نوفمبر 2021 تعادل مع المقاولون العرب 1 / 1 بالجبل الأخضر ( محمد هاشم )

* يوم 10 فبراير 2022 تعادل مع فيوتشر صفر / صفر بالإسماعيلية

كأس مصر ..

* يوم 21 فبراير 2020 خسر من بيراميدز فى ثمن النهائى صفر / 1

* يوم 27 مايو 2021 خسر من الزمالك فى ثمن النهائى صفر / 1

الإنذارات لـ 19 لاعبًا ..

• 5 إنذارات لمحمد هاشم

• 3 إنذارات لمحمد فتحي ومحمد أبو المجد ” بوشا ”

• إنذارين لمحمود عبد العاطي ” دونجا ” ومحمد حسن وعمر الوحش

• إنذار لكلا من محمد البعلي ومحمود متولي والغاني ريتشارد بافور ومحمد عواد وشكري نجيب ومحمد صادق ومحمد مجدي الجمل وإبراهيم أبو اليزيد وباهر المحمدي وعماد حمدي وجان موريل ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم

الطرد لـ لاعبان ..

• الطرد المباشر لمحمد دسوقي

• الطرد بعد إنذارين لمحمد حسن

ضربة جزاء للإسماعيلي ..

• فى مباراة المصرى 2017

3 ضربات جزاء على الإسماعيلي ..

• فى مباراة الإنتاج الحربى 2017

• فى مباراة طنطا 2018

• فى مباراة الاتحاد 2021