شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يبحث عن أول فوز مع الاتحاد السكندرى أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى ،عن أول فوز مع زعيم الثغر عندما يلتقى غزل المحلة على ملعب الإسكندرية فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، فى الجولة السابعة عشرة من الدوري العام.

وفشل "العمدة" فى تحقيق أى فوز منذ توليه القيادة الفنية لسيد البلد، حيث خاض 4 مباريات بدأها بالأهلى وخسرها بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، وخسر من الزمالك بثنائية، وأخيرا تعادل مع المقاولون بهدف لمثله.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.

واستقر عماد النحاس، على 22 لاعبا لمعسكر الفريق لمباراة المحلة المقرر لها غدا السبت على استاد الإسكندرية،واللاعبون هم: محمد عبد المنصف وصبحى سليمان، ومروان النجار خالد الغندور كريم الديب وكريم ممدوح، وأحمد راشد ونادر رمضان ومروان عطية وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد، والسيد سالم وعبد الله نصيب وكريم يحيى وهشام صلاح، وصبرى رحيل ومورو ساليفو وأحمد نبيل مانجا، وبنجامين وإبراهيم حسن وأحمد عادل ميسى، وموبولولو.

وتأكد بصفة نهائية غياب محمود شبانة ومحمد عبد السلام أيضا للإصابة، وسعيدو سمبورى للإيقاف مباراتين للطرد فى مباراة الزمالك قبل الأخيرة.