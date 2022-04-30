شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. قاسى سعيد يفضل الزمالك على بايرن ميونيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حقبة التسعينيات عام 1995، انضم قاسى سعيد، نجم منتخب الجزائر، لصفوف الزمالك قادماً من نادى البليدة بالجزائر، وانضم قاسى لأبناء ميت عقبة ليشكل جزءا من فريق الأحلام، الذى أعده النادى من أجل حصد كل البطولات.

إلا أن فترة قاسى مع الزمالك كانت مخيبة للآمال، على الرغم من تتويجه مع الفريق بكأس أبطال أفريقيا للدورى وكأس السوبر عام 1996 و1997، إلا أنه خسر لقبى الدورى والكأس.

ولم يشارك قاسى سعيد فى الموسم الأول للإصابة سوى فى تسع مباريات، ورحل عن الزمالك بعد شكوى منه للفيفا بعدم دفع مستحقاته واتهمه الزمالك فيما بعد بأنه لم يدفع لخزينة النادى قيمة 25% من قيمة تعاقده مع فريق كان الفرنسى بعد انتقاله إليه.

قاسى سعيد كشف، فى تصريحات سابقة لمجلة الحياة اللندنية، تلقيه عرضا من بايرن ميونيخ بعد أيام قليلة من اتفاقه المبدئى مع الزمالك ورفضه قائلاً، "هيأت نفسى لأن أحترف فى دولة عربية، ومصر بصفة خاصة، ومع ذلك أتمنى أن أنطلق من القاهرة إلى أوروبا وتلك ستكون مرحلة أخرى من حياتى".

وأضاف، "كل إنسان له طموح وما زلت فى حاجة إلى مزيد من الخبرة حتى أنجح فى دولة كبرى مثل ألمانيا".