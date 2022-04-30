شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. عماد السيد: "فراخ مشوية وأرز وبطاطس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع عماد السيد حارس مرمى فريق الزمالك السابق والحالى للجونة، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، قائلا إنه سيتناول "فراخ مشوية وأرز وبطاطس".

ويتناول السيد إفطار رمضان بصحبة أسرته، حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته.

كما يحرص السيد على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.

فيما يحرص السيد فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.