الامارات | حمد الشرقي يهنئ نادي دبا الفجيرة لتتويجه بطلاً لدوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الشرقي يهنئ نادي دبا الفجيرة لتتويجه بطلاً لدوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نادي دبا الفجيرة بمناسبة فوزه بدرع دوري الدرجة الاولى للموسم الرياضي 2021- 2022 وتتويجه بطلا للبطولة والتأهل للعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين وتتويج لاعبيه بالميداليات الذهبية في موسم استثنائي للفريق والذي حقق ارقاما غير مسبوقة قياسا في المواسم الماضية في عدد الانتصارات وتسجيل الاهداف وسواها.

وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبي النادي في الجولات التنافسية للمسابقة، وبجهود مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري والحرص المميز على قيادة الفريق نحو منصات التتويج، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدريب والاستعداد للموسم المقبل لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات المقبلة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة أحمد سعيد الضنحاني بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على تهنئة سموه بمناسبة تتويج النادي في الدوري، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعم سموه ومتابعته الدائمة لمشاركات النادي في المنافسات الرياضية، وإلى سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، على اهتمام سموه بمتابعة الفريق وتطويره ..مؤكداً أن النادي سيكون عند حسن ظن سموه لتحقيق أفضل الإنجازات.

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