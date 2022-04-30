شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تؤكد سلامة موبولولو واللاعب جاهز لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها المهاجم الأنجولى موبولولو، لاعب الاتحاد السكندرى، سلامته وأنه جاهز للمشاركة مع فريقه فى مواجهة غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندريه فى ختام الدور الأول.

وكان موبولولو قد اشتكى من بعض الآلام فى العضلة الأمامية، الامر الذى جعل الجهاز الطبى يمنح اللاعب راحة للاطمئنان عليه، وتم تأجيل الإعلان الرسمى عن دخوله قائمة الفريق إلا بعد إجراء الأشعة اللازمة.

ويسعى عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد، لتصحيح المسار وتحقيق الفوز على غزل المحلة مساء اليوم للابتعاد عن منطقه الخطر التى يعانى منها الفريق فى هذه المرحلة الصعبة.

ويغيب عن الفريق كل من: محمود شبانة للإصابة، وسعيدو سمبورى للإيقاف، ومروان النجار، ومحمد مجدى لأسباب فنية، وأحمد يحيى.