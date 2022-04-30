شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يبحث عن مصالحة الشباك مع الأهلي الليلة منذ غياب 43 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

يمر محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، بمرحلة من سوء التوفيق أمام شباك المنافسين تسببت فى تعطل ماكينة أهدافه مع القلعة الحمراء، ويتمنى أن ينجح فى هز شباك سيراميكا الليلة بعدما فشل اللاعب فى تسجيل أى أهداف منذ تسجيله فى شباك المريخ السودانى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى 18 مارس الماضى، أى منذ 43 يوماً.

وفشل محمد شريف فى التخلص من حالة العقم التهديفى التى تطارده فى المباريات الأخيرة بعدما فشل فى هز شباك الرجاء المغربى فى دوري أبطال أفريقيا، رغم نجاح المارد الأحمر فى حصد بطاقة التأهل لنصف نهائى البطولة القارية بالتعادل 1-1 إياباً بعد الفوز ذهاباً 2-1.

واستبعد موسيمانى مدرب الأهلى محمد شريف من التشكيلة الأساسية ودفع باللاعب بديلا فى الشوط الثانى، ولاحت له فرص سهلة للتسجيل ولكنه أهدرها بغرابة شديدة، وسجل محمد شريف 4 أهداف فى دوري أبطال أفريقيا فى مرمى كل من جيندارميري ناشونال النيجري (هدف)، والمريخ السوداني (3 أهداف).

ويتساوى محمد شريف مع الثنائي يحيى جبران لاعب الوداد، ومحمد علي بن رمضان نجم الترجي، ويفصله هدفان عن صدارة هدافى دوري أبطال أفريقيا التى يعتليها تياجو أزولا مهاجم بترو أتلتيكو برصيد 6 أهداف.

وسجل محمد شريف هذا الموسم 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة على مدار 23 مباراة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط فيما تم استبعاده من مباراتى السنغال بفرمان كارلوس كيروش مدرب الفراعنة.

وعلى صعيد الأهلى، لعب محمد شريف 24 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 9 أهداف وصنع ثلاثة أهداف، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال قبل أن يعود ويسجل فى شباك فاركو هدف ثم ثنائية فى شباك المريخ السودانى ثم هدف فى شباك بيراميدز ثم سجل هدفاً فى شباك المريخ السودانى قبل أن يعود للعقم التهديفى مرة أخرى.

وكان محمد شريف قد ابتعد عن حسابات المدير الفني السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء فى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة قبل الانتفاضة الاخيرة، ونجح محمد شريف فى تسجيل هدفين فى مباراة المريخ السودانى، لتكون الثنائية الأول لهداف الأهلى في أفريقيا، بينما الثنائية السابعة خلال مشواره مع المارد الأحمر في كل البطولات.

وإجمالا شارك محمد شريف مع الأهلى فى 86 مباراة بكل البطولات بإجمالى 5214 دقيقة لعب سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 11، وتلقى خمسة كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر فى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلها لكأس مصر بجانب لقب لدوري الأبطال الأفريقى ومثله للسوبر الأفريقى، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية، فضلا عن فوزه بجائزة هداف الدوري المصرى وهداف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى.