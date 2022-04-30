شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخصص مرانا بدنيا لـ13 لاعباً مستبعداً من مواجهة الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود أيمن كمال، المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عصر اليوم السبت تدريب لاعبي الفريق المستبعدين عن مواجهة طلائع الجيش، على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية.

ويحل الدراويش ضيفًا على طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة، فى ختام جولات الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام.

جاء ذلك فى إطار البرنامج الذى وضعه حمد إبراهيم المدير الفنى للدراويش، من أجل الحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين المستبعدين عن هذا اللقاء، وهم أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وشادي ماهر وعبد الله محمد وأحمد أيمن ومحمود البدري ومحمود عبد الله وحازم مرسي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي ومروان حمدي وكارميلو ألجاراناز وحسن صابر.

وكان الإسماعيلي قد ضم إلى قائمته لهذه المباراة 24 لاعبًا ليس من بينهم باهر المحمدي مدافع الدراويش الشاب، الذي يغيب للمباراة الثالثة على التوالي بسبب عدم جاهزيته طبيًا على أن يكون جاهزا فى مباراة المصري البورسعيدي بالإضافة إلى محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط الوسط الذى مازال يواصل برنامجه التأهيلي عقب إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية.