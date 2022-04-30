شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح الأهلي فى إيقاف نزيف النقاط بالبروفة الأخيرة قبل لقاء بطل الجزائر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع الأهلي لمصالحة جماهيره فى مواجهة سيراميكا المحفوفة بالمخاطر للمارد الأحمر، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وأهدر الأهلي 5 نقاط فى آخر مباراتين بالدوري بالخسارة على يد المصرى والتعادل مع الطلائع، وهو ما فجر الانتقادات فى وجه مدربه موسيماني الذى اعترف فى المؤتمر الصحفي بمعاناة فريقه من مشكلة واضحة بشأن استغلال الفرص التهديفية.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 .

ويدخل الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مباراة الليلة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم التعادل السلبى مع الطلائع، لاسيما قبل المباراة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى المقرر لها السبت المقبل، ويرغب موسيمانى فى تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب تسهل مهمة المارد الأحمر قبل مباراة العودة المصيرية الجزائر، بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي.

ويغيب عن الأهلى أمام سيراميكا كل من أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وعلى لطفى واليو ديانج ووليد سليمان ومحمود متولى لأسباب مختلفة.