شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن أول فوز فى 2022 أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى منذ آخر فوز حققه زعيم الثغر يوم 24 ديسمبر من العام المنقضى على حساب المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام ليدخل الفريق بعدها في دوامة التعادلات والهزيمة.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله وخسر من إنبى بهدف نظيف وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الدورى، ثم خسر سيد البلد أمام فريق الإسماعيلى 2 / 1 في الدورى المصرى.

وقامت إدارة نادى الاتحاد السكندرى بإقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعد الهزيمة من الإسماعيلى وتراجع النتائج التي لا تلبي طموح جماهير سيد البلد واستقدمت عماد النحاس بدلا منه والذى خاض 4 مباريات حتى آلان لم يحقق فيهم الفوز، حيث خسر من الأهلى بهدف نظيف وتعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله وخسر من الزمالك بهدفين نظيفين،وأخيرا تعادل مع المقاولون بهدف لمثله.

ويبحث زعيم الثغر بقيادة مديره الفنى عماد النحاس عن أول فوز فى 2022 عندما يلتقى على ملعب الإسكندرية في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، بنظيره غزل المحلة في مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع الفريقين لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.