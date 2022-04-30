شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، اتحاد الكرة يتحمل قيمة الضرائب فى عقد إيهاب جلال مدرب المنتخب، نجم الإسماعيلى السابق يكشف طلب لاعبى الأهلى إنهاء الكلاسيكو بالتعادل .

اتحاد الكرة يتحمل قيمة الضرائب فى عقد إيهاب جلال مدرب المنتخب

اتفق اتحاد الكرة مع إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على أن تتحمل الجبلاية قيمة الضرائب فى عقد المدرب الجديد خلفا لكارلوس كيروش.

اتحاد الكرة يطالب الكاف بـ3 معايير قبل تحديد ملعب نهائى دورى الأبطال

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بياناً أكد فيه أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي ومنذ فترة، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيداً عن الفرق أطراف المباراتين.

الأهلى يبحث عن تصحيح المسار المحلى أمام سيراميكا بالدوري الليلة فى الجبل الأخضر

يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بيانا أكد فيه أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين.

عادة ما يرتبط نجوم الكرة والمدربون بطقوس خاصة يحرصون عليها خلال شهر رمضان المبارك، إضافة لامتلاكهم أسرارا وحكايات لم ترو من قبل. أحمد فكرى الصغير نجم ومدرب الإسماعيلي الأسبق وأحد المساهمين فى التتويج ببطولة كأس مصر عام 97 فتح قلبه للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي للحديث عن أبرز ذكرياته فى الشهر المبارك.