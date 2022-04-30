شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يمنح صالح جمعة 15 دقيقة أمام الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا ، منح صالح جمعة فرصة المشاركة أمام الأهلى لمدة 15 دقيقة فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويرغب مدرب سيراميكا فى منح الفرصة للاعبه صالح جمعة من أجل إكسابه حساسية المباريات تدريجياً بعد العودة من الإصابة الطويلة التى تعرض لها يوليو الماضي فى وتر أكيليس، وغاب على إثرها عن فريقه.

وحقق فريق سيراميكا أول انتصار في 2022، بعدما فاز على بيراميدز بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام ليستعيد الانتصارات التي غابت عنه لـ 13 مباراة متتالية.

ويعود آخر فوز حققه سيراميكا تحت قيادة مديره الفني هيثم شعبان بالدورى العام يوم 18 نوفمبر من العام المنقضى عندما فاز على البنك الأهلى بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، وبعدها دخل الفريق في دوامة التعادلات والهزيمة قبل أن يستعيد انتصاراته على حساب بيراميدز.

وخسر سيراميكا من فاركو بهدف نظيف في الجولة الخامسة، وسقط بنفس النتيجة أمام الزمالك في الجولة السادسة وتعادل مع الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لمثلهما في الجولة السابعة وتعادل مع المقاولون بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة وتعادل سيراميكا مع المصرى بالجولة التاسعة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة العاشرة، وخسر أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة 11، وتعادل مع سموحة بهدف لمثله في الأسبوع 12 وتعادل سلبيا مع إنبي في الأسبوع الـ13، وخسر من فيوتشر بثلاثية في الجولة 14، وخسر من الطلائع بهدف نظيف قبل أن يفوز على بيراميدز..

وارتقى سيراميكا إلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق 3 انتصارات وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 13 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.