شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلى ضد سيراميكا والزمالك أمام إيسترن كومبانى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، باقى مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وتقام ثلاث مباريات قوية، أبرزها مواجهة الأهلي وسيراميكا، بينما يلتقى الاتحاد السكندري مع غزل المحلة ويصطدم الإسماعيلي بطلائع الجيش، كما يخوض الزمالك مباراة مهمة غداً الأحد أمام إيسترن كومبانى.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري

تقام مباراة الأهلى وسيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام إيسترن كومبانى بالدوري

يلتقى فريق الزمالك مع إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم المصرى ويحتفظ بصدارة الدوري

وحقق الزمالك الفوز على المصري بنتيجة 2-1 في لقاء قوي بين الفريقين بالجولة 16 من عمر المسابقة، الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 38 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد المصري البورسعيدي عند 19 نقطة بالمركز التاسع.

الأهلى يتعادل مع الطلائع ويواصل نزيف النقاط

وتعادل الأهلى سلبياً مع طلائع الجيش بالجولة 16 للمسابقة ليواصل المارد الأحمر نزيف النقاط بعد خسارته من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة السابقة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.