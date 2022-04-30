شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن موعد بدء عمليات بناء الاستاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس محمد سلامة، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمسئول عن ملف الإنشاءات بالنادى، يرافقه الدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي، جولة تفقدية لمشروع إنشاء استاد المصرى، والتقى عددا من مهندسي شركة وادى النيل للمقاولات التى تتولى عملية تنفيذ بناء الاستاد، واطلع منهم على البرنامج الزمني لعملية البناء.

ومن المقرر أن يتم البدء فى عمليات البناء عقب إجازة عيد الفطر، وذلك عقب الانتهاء تمامًا من مرحلة هدم المدرجات ورفع الأنقاض وتحويل كافة المرافق المتعلقة بالبنية التحتية للاستاد، كما تعرف على المعوقات التي تسببت فى تأخر معدلات التنفيذ، وأهمها نقل الكابلات والمحولات الكهربائية، وهى العمليات التى أبدى المهندس محمد سلامة استعداده التام لمساعدة الشركة المنفذة فى إتمام تلك العمليات، وأكد أنه سيعقد اجتماعًا أسبوعيًا مع مهندسي الشركة المنفذة للتعرف أولًا بأول على معدلات التنفيذ والمعوقات التي قد تتسبب في تأخر تنفيذ المشروع.

وأكد مهندسو الشركة المنفذة للمشروع أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة مضطردة فى معدلات العمل بالاستاد، وذلك طبقا للبرنامج الزمني للمشروع الذي ينتظر إتمامه كافة عشاق ومشجعي النادي المصري.

من ناحية أخرى، يختتم فريق المصري بقيادة مدربه معين الشعباني، تدريباته اليوم على أحد الملاعب الفرعية باستاد برج العرب، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، في اللقاء المقرر إقامته غداً الأحد، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، ويستعيد المصري جهود مدافعه هيثم العيوني في مباراة المقاولون، بعد غيابه عن لقاء الزمالك بسبب الإيقاف.