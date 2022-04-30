شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وسيراميكا الليلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق الليلة أمام سيراميكا من أجل تصحيح المسار المحلي بعد النتائج الغير مُرضية في الدوري وأخرها الخسارة من المصري ثم التعادل السلبي أمام طلائع الجيش في الجولتين الأخيرتين من بطولة الدوري.

في التقرير التالي ، نُلقي الضوء على كل ما يتعلق بمباراة الأهلي وسيراميكا وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وسيراميكا؟

ج: تقام مباراة الأهلي وسيراميكا في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،السبت، بإستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز.

س: ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا ؟

ج: تُذاع مباراة الأهلي وسيراميكا على قناة أون تايم سبورت 1 مع وجود أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

س: من هو حكم المباراة ؟

ج: أسندت لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري ، إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا الليلة إلى الحكم ، نادرقمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل مساعد ثاني ، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

س: ما هو ترتيب الأهلي وسيراميكا في جدول الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة الليلة وابرز الغيابات؟

ج: جاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين ‏الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي ‏تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

وتُعد أبرز غيابات الأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من : آليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر للإصابة ، بجانب الإصابات القديمة وهي أكرم توفيق وعمار حمدي وبدر بانون.