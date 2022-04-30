شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يتحدث عن مواجهة الطلائع ويؤكد: "الأداء فى تحسن مستمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد أيمن كمال، مدرب الإسماعيلي ، على أنه لا بديل عن تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن باقى اللقاءات بمثابة مواجهات الكؤوس لا تقبل القسمة على اثنين.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم فى ختام جولات الدور الأول ببطولة الدوري العام.

وقال كمال فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "طلائع الجيش فريق مميز وقوى لا يستهان به على الإطلاق، سنعطي المنافس احترامه الكامل والجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم درس كافة نقاط القوة والضعف بغرض إستغلالها فى الفوز بالمباراة"

وأضاف مدرب الإسماعيلى "أعتقد أنه بشهادة الجميع الفريق تحسن وبات منظما فى صفوفه الثلاث، وواجهنا سوء توفيق كبير بمواجهة إنبي بعد إهدار أكثر من فرص محقق، واللاعبون لديهم حالة كبيرة من الإصرار والتحفز والجميع هنا على قلب راجل واحد سعيًا للخروج من الوضع الحالى وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة".

واختتم كمال تصريحاته قائلا، "أتمنى استمرار الدعم الكامل من الجماهير لرفع الحالة المعنوية للاعبين، وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة".