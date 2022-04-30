شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. على فرج ونور الطيب "حب على مضارب الاسكواش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها لبناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.
وحقق الزوجان علي ونور إنجازاً فريداً بعدما حصدا بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، ليكونا أول زوجين يتوجان بلقب واحد فى نفس الرياضة.
ولد علي فرج فى 22 أبريل عام 1992، وتخرج على فرج فى جامعة هارفارد عام 2014 وحصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، وكان عضوا فى فريق الإسكواش بجامعة هارفارد، وحصل على لقبين محليين فرديين، كما ساعد الفريق الجامعى عام 2014 فى الفوز بأول لقب له منذ 17 عامًا.
بعد تخرجه، حول فرج اهتمامه إلى المسار الاحترافى فى لعبة الاسكواش ليتسلق أعلى التصنيفات العالمية في زمن قياسي.
وحصل على فرج على لقب أفضل لاعب اسكواش في أبريل 2015 من قبل الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش وذلك بعد وصوله في ترتيب القائمة الرئيسية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش مجتازا بنجاح التصفيات وكذلك حصوله على عدة ألقاب في أيرلندا.
ارتقى لاعب وادي دجلة إلى صدارة التصنيف العالمي في عام 2019، لينهي هيمنة محمد الشوربجي عليها بعد 40 شهرا من الصدارة، كما حصد علي فرج لقب بطولة العالم بنسخة 2019 وفي النسخة الأخيرة أيضاً والتي أقيمت بأمريكا عام 2021.
علي فرج عرف بلعبه النظيف ونزاهة أخلاقه داخل القفص الزجاجي وهو ما جعله قدوة ومحط احترام وتقدير بين زملائه من اللاعبين.