شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. على فرج ونور الطيب "حب على مضارب الاسكواش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها لبناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

شهدت ملاعب الاسكواش قصة حب مميزة جمعت الثنائي على فرج لاعب وادى دجلة ونور الطيب لاعبة هليوبوليس، تكللت بالزواج ليكونا أسرة رياضية ويرزقان بطفلتهما الأولى فريدة، التى تحرص والدتها على اصطحابها بشكل دائم إلى الملعب الزجاجي خلال التدريبات.

وحقق الزوجان علي ونور إنجازاً فريداً بعدما حصدا بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، ليكونا أول زوجين يتوجان بلقب واحد فى نفس الرياضة.