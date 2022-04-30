تعديل جديد في طاقم حكام الأهلى ووفاق سطيف

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لـ "الخليج 365" إن لجنة حكام كاف تعديلاً على طاقم تحكيم تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا .

وكشف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أنه تم تعيين الحكم السنغالي ماجيت نداي كمساعد ثاني علي تقنية VAR بدلاً من الحكم الدولي الموريشيوس أحمد امتيار بعد اعتذاره.

وتقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري يوم السبت 7 مايو علي ملعب الأهلي والسلام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا

ويدير اللقاء الحكم الأثيوبي باملاك تسيما ويعاونه السوداني محمد عبدالله مساعد أول والتشادي عيسي يايا مساعد ثاني والبتسواني جوشو بوندو حكم رابع .

واختارت لجنة الحكام في كاف ثلاثة حكام في غرقة تقنية الفيديو لاول مره في مسابقات الاندية الأفريقية .

وتم تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي علي تقنية الفيديو حكم VAR والكاميروني الفيس نيوبي مساعد أول لحكم تقنية الفيديو VAR والسنغالي ماجيت نداي بدلاً من الموريشيوس أحمد امتياز مساعد ثاني لحكم تقنية الفيديو VAR .

ويراقب المباراة من رواندا مايكل جاسونجا ومراقب الحكام علي محمد أحمد من الصومال ومنسق المباراة خالد لمكشر من تونس والمنسق الأمني محمد قريميدة من ليبيا والمنسق الطبي محمد سلطان من مصر .

ويدير طاقم تحكيم جزائري مباراة بيترواتليتكو الأنجولي والوداد المغربي في ذهاب نفس الدور يوم السبت المقبل 7 مايو في العاصمة الأنجولية لواندا علي ملعب 11 اغسطس الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

ويتولى إدارة المباراة مصطفي غربال ويعاونه مساعد أول مقران جوران ومساعد ثاني عبد الحق اتشالي وحكم رابع البوروندي باسفيك ندابيها ، وعلي تقنية حكم الفيديو المساعد VAR الجزائري لحلو بن براهم ويعاونه مساعد أول لتقنية الفيديو VAR السنغالي حاج ماليك سامبا والموريتاني دحان يبدا مساعد ثاني علي تقنية VAR.