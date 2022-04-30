"مهاجم وهمي وفرصة ضئيلة لجمعة".. تشكيل سيراميكا المتوقع للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي التي ستُقام مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ17 من مسابقة دوري we المصري.

وقرر شعبان الاعتماد على نفس العناصر التي واجهت بيراميدز المباراة الماضية حيث يقود الهجوم مصطفى ميسي الي لعب لأول مرة هذا الموسم في هذا المركز أمام الفريق الأزرق

ولعب شعبان بطريقة 5-4-1 أمام براميدز واستطاع التغلب بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم من صناعة مصطفي ميسي.

وتبدو فرصة صالح جمعة في المشاركة في المباراة ضعيفة ويقترب اللاعب من الخروج من قائمة المباراة للتدرج في الدفع به في المباريات.

ومن المتوقع أن يبدأ سيراميكا كليوباترا أ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل -محمد توني - ونيفول كوابينا .

خط الهجوم: مصطفى ميسي.