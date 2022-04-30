بيان بعد منتصف الليل.. ماذا حدث بين مرتضى منصور وشوبير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أخذ منحى الخلاف الأزلي يين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والإعلامي أحمد شوبير قائد الأهلي الأسبق منحنى أخر بشكوى قدمها الأول دون الرد المباشر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي .

البداية كانت في الساعات الأولى من صباح الجمعة في تغطية قناة أون لمباراة المصري والزمالك عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه شوبير الذي عرض بعد مقدمته تعليق كريم ذكري مدير الكرة بالنادي الأخضر على أداء الحكم محمد معروف .

وأثارت لعبة تدخل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك مع أوستين أموتو مهاجم المصري الجدل وهي التي أعتبرها الخبير التحكيمي أحمد الشناوي تستحق طرد مباشر وذلك خلال تحليله للفقرة التحكيمية قبل ظهور شوبير مباشرة.

ونقلت الصفحة الرسمية لشوبير على "فيس بوك" جزء من مقدمته والتي وجه فيها رسالة لمحمد معروف قال فيها" " أتمنى إنك تفكر في نفسك وتحب نفسك أكتير حفاظاً على اسمك".

ثم قالت الصفحة "هناك غضب شديد داخل لجنة الحكام من الحكم محمد معروف قرارات قاسيه في انتظاره .. الكلام بجد والمصدر مسئول وموثوق".

وبعد منتصف الليل أعلن مرتضي منصور في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي عن شكوى قدمها مع ذكر تفاصيلها.

وبالتزامن مع ما نشره مرتضى قامت قناة أون بحذف الفيديوهات الخاصة بمداخلة ذكري وتعليق شوبير "أتمنى إنك تفكر في نفسك وتحب نفسك أكتر حفاظاً على اسمك" وحذفها أيضاً الأخير عبر صفحته الشخصية.

وقال مرتضى منصور إن الشركة المتحدة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإجراء تحقيق عاجل مع أحمد شوبير وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من قبل الشركة المتحدة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتم التنبيه عليه بأن يمتنع عن ذكر اسم نادي الزمالك سواء بالسلب أو الايجاب في برامجه.

وذكرت البيان أن السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والسيد سيف الوزيري بالاتصال بمرتضي منصور وأبلغاه أنه تم أخذ تعهد على شوبير بعدم ذكر اسم الزمالك بالايجاب أو السلب.

وظهر شوبير في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عبر برنامج "ملعب أون تايم" وبالفعل لم يذكر اسم الزمالك مطلقاً حيث استضاف هشام حنفي نجم الأهلى السابق وسامي الشيشيني نجم الأبيض الزمالك لتحليل أداء النادي الأحمر في دوري أبطال أفريقيا والتعليق على تولي إيهاب جلال لمنتخب مصر.