كيف تطوّر "نصف قوة الزمالك في الدوري"؟ ( تقرير رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ساهم أحمد سيد "زيزو" في فوز صعب لفريقه، الزمالك أمام نظيره المصري، مساء يوم أول أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 16 من عمر بطولة الدوري.

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، واصل تأمين الصدارة لنفسه على قمة جدول هدافي الدوري المصري برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، محترف الاتحاد السكندري مابولولو.

زيزو الذي سجل أحد هدفي فوز الزمالك أمام المصري، أصبح يُعادل نصف قوة الزمالك الهجومية رغم عدم كونه مُهاجمًا صريحًا؛ إذ ساهم في 15 هدفًا من أصل 30 هدفًا سجلهم فريقه في 16 مباراة خاضها بالموسم الجاري من الدوري 2021/2022، بواقع (10 أهداف مُسجلة + صناعة 5 أهداف)، بمعدل 0.93 هدف في كل مباراة و0.31 صناعة لهدف في المباراة الواحدة.

مباراة المصري لم تكون الوحيدة التي يُساهم خلالها زيزو في فوز الزمالك فتكرر الأمر بأكثر من لقاء ليقود فريقه لصدارة النسخة الجارية من الدوري برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي خاض 3 مباريات أقل.

زيزو كان قد استهل مشواره بالنسخة الجارية من الدوري بركلات ترجيح؛ إذ سجل 7 أهداف ـ بنسبة 70% من أهدافه بالموسم حتى الآن ـ قبل أن يُسجل هدفين من اللعب المفتوح ـ بنسبة 20% من أهدافه بالموسم حتى الآن ـ مقابل هدف من ركلة حرة مباشرة ـ بنسبة 10% من أهدافه بالموسم حتى الآن ـ

أهداف زيزو من ركلات الجزاء كانت أمام: إنبي وفاز الزمالك 2-0، طلائع الجيش وفاز الزمالك بالنتيجة ذاتها، وكذلك سجل ركلة ثالثة في مباراة فاز بها فريقه أيضًا بهدفين نظيفين أمام الإسماعيلي، كما سجل ركلة في هزيمة فريقه بنتيجة 5-3 أمام الأهلي، وسجل ركلة خامسة أمام البنك الأهلي في مباراة تعادل الزمالك بهدف لكل فريق، فيما سجل ركلتي جزاء في فوز الزمالك أمام فيوتشر بنتيجة 3-2.

ولكن الجديد هذه المرة بالنسبة لزيزو هو مُعدله التهديفي؛ إذ تخطى ما وصل له في الموسم الماضي من الدوري 2020/2021 حين سجل 9 أهداف وصنع 6 خلال 33 مباريات بالمسابقة المحلية بمعدل 0.27 هدف في المباراة الواحدة و0.18 صناعة هدف في المباراة الواحدة.

وهو المُعدل الذي ارتفع عن موسم 2019/2020 حين سجل ببطولة الدوري 7 أهداف وصنع 5 لزملائه خلال 26 مباراة، بمعدل 0.27 هدف يُسجله في المباراة الواحدة و 0.19 صناعة لهدف في المباراة الواحدة.

زيزو كان قد استهل مشواره مع الزمالك ـ موسم 2018/2019 ـ بتسجيل هدف وصناعة مثله خلال 15 مباراة خاضها بالدوري، بمعدل 0.07 هدف في المباراة الواحدة مقابل 0.07 صناعة لهدف في المباراة الواحدة بهذا الموسم.

وضم الزمالك "زيزو" في يناير 2019 قادمًا من صفوف مورينسي البرتغالي لمدة 3 مواسم ونصف؛ إذ جدد تعاقده مع النادي في يونيو الماضي 2021 لمدة 3 مواسم.

زيزو مع مورينسي بموسم 2017/2018 ـ الأخير له بالبرتغال قبل الانضمام للزمالك ـ كان قد شارك في 31 مباراة مع فريقه بثلاث بطولات مختلفة؛ إذ سجل هدفين وصنع هدفًا بمعدل 0.06 هدف في كل مباراة وصناعة 0.03 هدف في المباراة الواحدة.