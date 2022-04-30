الارشيف / اخبار الرياضه

ليفربول يعود للصدارة المؤقتة الدوري الإنجليزي بهدف في نيوكاسل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:


خطف فريق فوزًا مهمًا خلال المباراة التي جمعته ظهر اليوم السبت بنظيره نيوكاسل، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة .

وتقدّم ليفربول سريعًا بهدف سجله لاعبه نابي كيتا بعد مرور 19 دقيقة من عمر الشوط الأول.

ولم يبدأ محمد صلاح المباراة كأساسي بل جلس حتى الدقيقة 69 حين قرر مدربه كلوب الدفع به بدلًا من ساديو ماني.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 82 في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة الجولة 34، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 43 في المركز التاسع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا