ليفربول يعود للصدارة المؤقتة الدوري الإنجليزي بهدف في نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:



خطف فريق ليفربول فوزًا مهمًا خلال المباراة التي جمعته ظهر اليوم السبت بنظيره نيوكاسل، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدّم ليفربول سريعًا بهدف سجله لاعبه نابي كيتا بعد مرور 19 دقيقة من عمر الشوط الأول.

ولم يبدأ محمد صلاح المباراة كأساسي بل جلس حتى الدقيقة 69 حين قرر مدربه كلوب الدفع به بدلًا من ساديو ماني.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 82 في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة الجولة 34، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 43 في المركز التاسع.