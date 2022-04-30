الفيفا: أكثر من 23 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 في قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة أن هناك 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 المرتقبة في قطر، في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت الخميس قبل سبعة أشهر من انطلاق النهائيات في الدولة الخليجية الغنية بالغاز.



وأشار "فيفا" في بيان إلى أن "الأرجنتين والبرازيل وإنكلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدما بالطلبات". مضيفا بأن من بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباريات الأرجنتين ضد المكسيك والسعودية وبولندا، إضافة إلى مواجهة إنكلترا والولايات المتحدة، والمباراة النهائية التي تقام في 18 ديسمبر/كانون الأول.



ومطلع الشهر الحالي، أشار "فيفا" بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات، إلى أنه سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 مايو/أيار المقبل، كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.



وأعلن "فيفا" نهاية مارس/آذار أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.



وحدد الاتحاد الدولي للعبة أسعارا تشجيعية مخفضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، لكن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.



مونديال قطر

وتتغنى قطر التي تستضيف بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين النهائيات العالمية الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، بقرب المسافات بين الملاعب ما يتيح سهولة التنقل للمشجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.



فرانس24/ أ ف ب

