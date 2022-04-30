شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب استبعاد أليو ديانج وعلى لطفى من مباراة الأهلى وسيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، استبعاد المالى أليو ديانج لاعب خط الوسط من مباراة سيراميكا، لعدم الجاهزية بشكل كامل.

وكان اللاعب المالى قد خضع لاختبار طبي للوقوف على مدى جاهزيته من اللحاق بالمباراة من عدمها، إلا أنه أخفق فى اجتيازه ليتم اتخاذ قرار بخروجه من قائمة الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة، بسبب معاناته من كدمة فى الركبة تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الاخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وحرص جهاز الأهلى على استكمال اللاعب برنامجه التأهيلي لحين اكتمال جاهزيته استعداداً لمواجهة وفاق سطيف الجزائرىن المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلى والسلام.

وفى نفس السياق، فضل الجهاز الفنى للأهلى منح حارسه على لطفى راحة من مباراة اليوم بسبب معاناته من كدمة فى اليد تعرض لها خلال إحدى التدريبات حتى يكون الحارس جاهزاً بشكل كامل لموقعة وفاق سطيف.

جدير بالذكر ان فريق الاهلى سيدخل اليوم اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.