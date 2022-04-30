شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحذر لاعبيه من الأخطاء أمام الأهلي.. وتعليمات خاصة لـ باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا ، لاعبيه من ارتكاب الأخطاء أمام الأهلى قبل المباراة التى تجمعهما فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب شعبان لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام الأهلى من أجل تسجيل هدف مبكر يمنحهم الثقة أمام الفريق الأحمر، خصوصا أن الفوز غاب عن الأخير فى آخر مباراتين بالدورى بعد الخسارة أمام المصرى والتعادل مع طلائع الجيش.

ومنح شعبان تعليمات خاصة للخط الهجومى لسيراميكا، وبالتحديد الثنائى باسم مرسى ومحمد إبراهيم، لا سيما أنهما يمتلكان خبرة التعامل مع المباريات الكبيرة، مشددا عليهما بضرورة عدم التهاون فى استغلال الفرص أمام مرمى الخصم.

وتقام مباراة الاهلى وسيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، ويدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم التعادل السلبى مع الطلائع لاسيما قبل المباراة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائرى في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 ، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.