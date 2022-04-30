شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا.. بيرسى تاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلى اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: حمدى فتحى - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

خط الهجوم: ميكيسونى- محمد شريف- بيرسي تاو.

وشهدت قائمة الأهلي غياب عمرو السولية وأحمد عبد القادر ورامى ربيعة وأليو ديانج وعلى لطفى وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى للإصابة، بجانب وليد سليمان ومحمود متولي لأسباب فنية، فيما انضم للقائمة الصاعدين أحمد نبيل كوكا وزياد طارق بجانب عودة محمد محمود.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى مخلوف ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: محمد محمود وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

الهجوم: بيرسي تاو وصلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف.