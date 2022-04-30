شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. مريم عصمت نجمة طائرة الزمالك: بحب نيللى كريم وكاظم الساهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى "بره الملعب" مريم عصمت نجمة الكرة الطائرة بالزمالك السابقة.

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