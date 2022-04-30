شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. مريم عصمت نجمة طائرة الزمالك: بحب نيللى كريم وكاظم الساهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى "بره الملعب" مريم عصمت نجمة الكرة الطائرة بالزمالك السابقة.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
كل أنواع الأكل خاصة الكنافة والقطايف فى رمضان.من نجمك المفضل؟
رشدى أباظة.
من مطربك المفضل ؟
عبد الحليم حافظ وكاظم الساهر .
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
عمرى ما أتمنيت أكون أى حاجة بعيدة عن الرياضة.
لما تتعاكسى فى الشارع إيه يكون رد فعلك ؟
لا أستخدم العنف ابدا فى حياتى ولا أستطيع الرد خجلا.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
أحب فاتن حمامة جدا وحاليا نيللى كريم.
تحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورمال.