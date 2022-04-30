الامارات | رغم تحرش اللاعب المصري وسلوكه المثير للجدل.. نادٍ أوروبي عريق يقطف "وردة"

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحرش اللاعب المصري وسلوكه المثير للجدل.. نادٍ أوروبي عريق يقطف "وردة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام أوروبية عن اقتراب نادي يوناني من ضم اللاعب المصري عمرو وردة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما سجل تجربة سابقة ناجحة في الصيف الماضي مع فريق باوك وكادت تستمر لولا خلافاته مع المدير الفني، رافشان لوسيسكو التي دفعته للرحيل إلى أنورثوسيس القبرصي.

ونقل موقع بطولات المصري عن شبكة "دايالوغز" القبرصية بأن هناك نادي أولمبياكوس يرغب في ضم عمرو وردة، رغم المشاكل التي كان يفعلها في اليونان وكذلك منتخب بلاده على مدار السنوات الماضية وسلوكه المثير للجدل الذي تسبب في إبعاده عن صفوف الفراعنة دون أن يتم استدعائه في الفترة الماضية منذ أمم إفريقيا عام 2019 وأزمة تحرشه الشهيرة بعارضة أزياء مكسيكية!.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن وردة لاعب معروف في الدوري اليوناني وداخل أولمبياكوس من حيث الأداء الفني، لكن على الإدارة في النادي معرفة التعامل مع اللاعب إذا قرروا ضمه في نهاية الموسم.

يذكر أن عقد عمرو وردة مع أنورثوسيس ينتهي في 30 مايو المقبل.

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