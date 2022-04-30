الامارات | غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد بالمباراة التي تقام عن الساعة الثالثة والنصف ظهر السبت، على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يدفع المدرب بهداف البطولة والفريق محمد صلاح في التشكيلة الأساسية حيث اعتمد المدرب على الثلاثي ساديو ماني، وغوتا ودياز، بينما ظل النجم المصري على مقاعد البدلاء.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من 33 مباراة، من 24 فوز و7 تعادلات وخسارتين فقط، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز التاسع برصيد 43 نقطة من 34 مباراة من خلال 11 فوز و10 تعادلات و13 خسارة.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على فياريال 2-صفر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويرغب الريدز بقيادة الألماني كلوب للفوز أمام نيوكاسل لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

والمباراة هي الأولي لمدرب ليفربول كلوب بعد تجديد عقده مع إدارة الريدز حتى 2026، ليواصل استكمال رحلته المليئة بالإنجازات، حيث إنه أعاد الفريق إلى الظفر بالألقاب من جديد بعد أن نجح معه في حصد لقب الدوري الإنجليزي نسخة 2019-2020، عقب غياب دام 30 عاماً مع جيل ذهبي بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

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