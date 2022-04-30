الامارات | راشد بن حميد يهنئ بصعود دبا والبطائح.. ويكشف سر نجاح دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يهنئ بصعود دبا والبطائح.. ويكشف سر نجاح دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أسرة اللعبة بختام منافسات دوري الدرجة الأولى، للموسم الحالي 2021- 2022، وتتويج فريق دبا بطل الدوري والصاعد الأول إلى مسابقات المحترفين، وفريق نادي البطائح وصيف الدوري، والصاعد الثاني للأضواء.

وقال اتحاد الكرة في بيان السبت إن الشيخ راشد بن حميد النعيمي ثمن المشاركة الفاعلة للأندية، في منافسات الموسم الحالي لدوري الأولى، الذي شهد مشاركة قياسية، بوجود 15 نادياً للمرة الأولى منذ نحو أكثر من عقد كامل في تاريخ دوري الأولى، وقال: "سعداء بالإقبال الكبير، وارتفاع عدد الأندية المشاركة في الدوري، والذي أضفى المزيد من الإثارة على المنافسة، وأسهم في رفع المستوى العام".

وأضاف: "الأندية استجابت والتزمت بكل الموجهات والإجراءات الاحترازية، واجتهدت في المنافسة، مما انعكس إيجابًا على المردود الفني، علاوةً على أن الحضور الجماهيري كان له تأثير إيجابي".

وهنأ رئيس اتحاد الكرة ناديي دبا والبطائح؛ بطل ووصيف دوري الأولى، على إنجاز حصد المركزين الأول والثاني على التوالي، والتأهل للمحترفين، وأضاف: "البطل والوصيف استحقا التهنئة على الإنجاز المميز، والمستوى الجيد على مدار موسم كامل تكلل بالنجاح، ونتمنى التوفيق لبقية الأندية في المواسم المقبلة".

وعبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، عن أمله في استمرار المستوى المميز لمنافسة دوري الدرجة الأولى، خلال الموسم المقبل، والمتوقع أن يشهد عدداً أكبر من الأندية، خاصة مع استمرار المنافسة على صعيد مسابقات دوري الدرجتين الثانية والثالثة، بهدف زيادة رقعة المشاركة، كواحد من أهداف استراتيجية عمل الاتحاد.

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