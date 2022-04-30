الامارات | لماذا فشل مانشستر يونايتد في ضم هالاند؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فشل مانشستر يونايتد في ضم هالاند؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه، عن أن مانشستر يونايتد كاد يتعاقد مع نجم الفريق النرويجي إيرلينغ هالاند.

وقال فاتسك لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن السبب الرئيس في عدم قدرة مانشستر يونايتد على خطف هالاند من سالزبورغ النمساوي هو وضع شرط جزائي في عقد اللاعب النرويجي.

وأضاف: "لقد وافقنا على وضع شرط جزائي في عقد هالاند، وإلا لذهب حينها إلى مانشستر يونايتد".

وظفر النادي الألماني بتوقيع المهاجم الشاب في ديسمبر 2019، قادما من سالزبورغ النمساوي، مقابل 20 مليون يورو، ليصبح هدافا للفريق منذ ذلك الوقت.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في ذلك الوقت برفض نائب الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي حينها، إد وودوارد، وضع شرط جزائي في عقد اللاعب، لينسحب في النهاية من الصفقة.

يذكر أن هالاند في طريقه لمغادرة دورتموند بنهاية الموسم عبر دفع قيمة الشرط الجزائي، وسط أنباء تفيد باحتمالية انتقاله إلى مانشستر سيتي، جار اليونايتد.

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