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بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × نيوكاسل

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف نيوكاسل يونايتد، نظيره ، في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب جيمس بارك، في الجولة 35 من عمر مسابقة .

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على إيفرتون 2-0، في الجولة الماضية.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ 80 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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