شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف سبب استبعاد باهر المحمدى عن مواجهة الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم استبعاد باهر المحمدى قلب الدفاع من مباراة طلائع الجيش، لعدم الجاهزية بشكل كامل.

وكان المدافع الدولي قد خضع لاختبار طبي للوقوف على مدى جاهزيته من اللحاق بالمباراة من عدمها، إلا أنه أخفق فى اجتيازه ليتم اتخاذ قرار بخروجه من قائمة الفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة مجدى باز.

وحرص جهاز الدراويش على استكمال اللاعب لبرنامجه التأهيلي لحين اكتمال جاهزيته وذلك اعتباراً من مواجهة المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الدوري العام.

وغاب المحمدي عن المباراتين السابقتين أمام فريقي إيسترن كومباني وإنبى فى أعقاب معاناته من تمزق فى العضلة الضامة التى تعرض لها بعد لقاء الاتحاد السكندرى.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيحل ضيفاً على الطلائع مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة بالقاهرة فى ختام منافسات الدور الأول من المسابقة المحلية.