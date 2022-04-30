شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحرم سموحة من الإجازات فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت مباراة سموحة وبيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية فى ختام الدور الأول والموجلة من الأسبوع الـ13 للدوري المصري الممتاز، حصول الجهاز الفنى واللاعبين بالفريق السكندرى على إجازه خلال وقفة عيد الفطر المبارك وأول أيام العيد.

واكتفى أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، بمنح اللاعبين راحة 24 ساعة فقط اليوم والعودة للتدريبات فى الرابعة عصر غد الأحد للاستعداد لمباراة بيراميدز.