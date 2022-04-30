شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أحمد عاطف "جوهرة فيوتشر" يخطف الأنظار فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف أحمد عاطف، مهاجم نادى فيوتشر، الأنظار بعد تألقه منذ بداية الموسم الجارى مع فريقه، لاسيما بعدما ساهم فى تسجيل 6 أهداف فى ثمانى مباريات بالدوري مع فريقه حتى الآن، حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفا آخر.

وتألق أحمد عاطف فى المواجهات الكبرى التى جمعت فيوتشر بقطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث تألق اللاعب خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك بالدوري وأحرز هدفاً فى الشباك البيضاء، وحظى بإشادة كبيرة على الرغم من خسارة فريقه فى تلك المباراة بنتيجة 3/2.

ولد أحمد عاطف فى 21 مارس عام 1998، وبدأ مسيرته الكروية فى أندية وادى دجلة.

بدأ أحمد عاطف مسيرته بالدوري المصري في نادى وادى دجلة ليخطف الأنظار بعد تألقه مع الغزلان، حيث شارك عاطف فى 20 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وحالت أزمة إيقاف القيد دون انضمام أحمد عاطف إلى نادي الزمالك فى بداية الموسم الجاري، بالإضافة إلى تردد مسؤولي القلعة البيضاء فى إتمام الصفقة، لينتقل عاطف إلى فيوتشر ويرد على المشككين فى قدراته الفنية.

ومع فريق فيوتشر تألق أحمد عاطف تحت القيادة الفنية لعلي ماهر،وأصبح ضمن المرشحين ليكون إحدى الصفقات التى يتنازع عليها قطبى الكرة المصرية فى الميركاتو الصيفى المقبل.

حقق فريق فيوتشر فوزا مهما وكبيرا على مصر المقاصة بنتيجة 3-0 في الجولة الـ16 من الدوري المصري، مساء الجمعة ، سجل ثلاثية فيوتشر كل من أيمن الصفاقسي في الدقيقة 2، والمتألق أحمد عاطف (هدفين) في الدقيقتين 44 و73 ، هذا الفوز قفز بفريق فيوتشر إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.