شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. 10 قوانين تحكم كرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُلعب كرة القدم الخماسية باستخدام كرات يتراوح محيطها بين 69سم إلى 71سم من الحجم 4 في كرات كرة القدم، ولا بُد أن تكون الكرة كروية الشكل ومصنوعة من الجلد أو أى مادةٍ أخرى مُعتمدة، وأن يكون وزنها لا يقل عن 400 جرام ولا يزيد عن 440 جراماً، وأن تكون منفوخة بشكلٍ مُناسب بحيث لا يكون ارتدادها الأول عند إسقطاها من ارتفاع مترين أقل من 50سم أو اكثر من 65سم.

لعبة كرة قدم الصالات تقام فى ملعب داخلى مسطح، ويتم ممارستها فى جميع أنحاء العالم، وتقام فى مصر حيث ينظم اتحاد الكرة دورى منتظم لكرة الصالات فضلا عن وجود منتخبات للشباب والكبار لكرة قدم الصالات.

وهناك العديد من القوانين المنظمة للعبة كرة الصالات يمكن رصد أبرزها فى هذه السطور:

- يحكم المباراة ثلاثة حكام، حكم الملعب، وحكم يجلس خلف الطاولة ليدير اللوحة الخاصة بتسجيل الأهداف والأخطاء والأشواط، وحكم ثالث يسلم لكل إداري بطاقة الوقت المستقطع قبل بداية كل شوط ويستلمها مع نهايته.

- لا تعرف لعبة كرة القدم الصالات قانون للتسلل كما هو معروف في كرة القدم العادية.

- تحدث ضربة حرة مباشرة فى حالة قيام أحد اللاعبين بتصرف خاطئ تجاه أحد لاعبي الفريق الخصم، كالاصطدام المتعمد أو الضرب أو المهاجمة، أو في حالة الإمساك بالكرة.

- الضربة الحرة غير المباشرة فتحدث في حال قيام حارس المرمى بالسيطرة على الكرة لأكثر من أربع ثوان، أو إمساكه بها بعد ركلها من أحد زملائه، أو عرقلته للاعب الخصم.

- في حال تعمد اللاعب الخروج والدخول إلى الملعب أثناء اللعب، أو استئناف لعبه بعد انتهاء الوقت، أو التصرف بشكل غير لائق فإنه يحصل على خطأ وبطاقة صفراء.

- تتوقف المباراة في حالة تضرر الكرة أو انفجارها، ثم تستأنف بضربة حرة مباشرة، أو ضربة جزاء من منطقة الجزاء الثانية، و يفوز بالمباراة الفريق الذي يحرز أكبر عدد من الأهداف.

- يتم لعب مباريات كرة الصالات من قبل فريقين، كل فريق مكون من ست لاعبين بالإضافة إلى حارس المرمى، كما ويمكن بدء اللعب من قبل أربعة لاعبين فقط.

- يمكن إضافة لاعبين إضافيين حتى بداية الشوط الثانى، و يتم إعطاء بطاقة صفراء لقائد الفريق في حال بدء اللعب بأكثر من ست لاعبين في ذات الوقت.

- يسمح لحراس كرة قدم الصالات بالتحرك بحرية فى أى مكان على أرض الملعب، ولكن مع إمكانية التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء الخاصة بهم فقط.

- يسمح لحراس كرة قدم الصالات برمي الكرة من المنطقة التابعة لهم من الملعب إلى منطقة الفريق الخصم، و يجب على الحارس تمرير الكرة إذا كانت بحوزته بغضون أربع ثوانى فقط.