3 لاعبات مصريات يتأهلن لدور الإقصاءات ببطولة الجائزة الكبرى للسلاح

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القاهرة - سامية سيد - تأهل ثلاث لاعبات من المنتخب الوطني للسلاح لدور الإقصاءات ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة المقامة بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

والمصريات المتأهلات لدور الإقصاءات هن: لمى حزين، وسلوى جابر، وناردين إيهاب.

وتأهلت لمى حزين إلى دور الـ 64 بعد الفوز في ثلاث مباريات من ست، وبنفس النتيجة تأهلت سلوى جابر إلى دور الـ 64، فيما تأهلت ناردين إيهاب إلى دور الـ 128 بعد الفوز في مبارتين من خمس مباريات.

وتواجه ناردين إيهاب في دور الـ 128 لاعبة اليابان سونامي سوزوكي.

فيما تواجه لمى حزين في دور ال 64 الأمريكية آنا فان بروم، وتخوض سلوى جابر مباراتها في دور ال 64 أمام اليابانية ماهو يوشيمورا.

ويشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.