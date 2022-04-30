شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رقم قياسى للأهلي فى نهائي كأس مصر على حساب الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر
مثل الأهلى فى المباراة النهائية: عبدالجليل حميدة، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، محمود حمدي كروان، حلمي أبوالمعاطي، فهمى جميعي، حسين مدكور، أحمد مكاوى، صالح سليم، محمد الجندي، السيد عطية توتو.
مثل الترسانة فى المباراة النهائية: طاهر صبري "التركي"، النور بالله، عبدالقادر كوكو، محمود حسن "كامل صرصار"، حمزة عبدالمولى، السمان عبدالمجيد، سيد عبدالعظيم "بلبل"، السوداني عبدالخير صالح، السوداني حمدتو أحمد، السوداني آدم الجارح، السوداني عثمان كالون.
سجل سداسية الأهلى في شباك الترسانة صالح سليم "هدفين" فى الشوط الأول، وأضاف كل من أحمد مكاوى، وتوتو، وفهمى جميعى من ضربة جزاء، وسيد عثمان باقي الأهداف، ليتحفظ الأهلي بالدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.
وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.