شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رقم قياسى للأهلي فى نهائي كأس مصر على حساب الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الاهلى إنجازاً خاصاً فى تاريخ نهائيات كأس مصر بعد الفوز العريض على الترسانة بستة أهداف دون رد، ليتوج بطلا للكأس فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 1950.

مثل الأهلى فى المباراة النهائية: عبدالجليل حميدة، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، محمود حمدي كروان، حلمي أبوالمعاطي، فهمى جميعي، حسين مدكور، أحمد مكاوى، صالح سليم، محمد الجندي، السيد عطية توتو.

مثل الترسانة فى المباراة النهائية: طاهر صبري "التركي"، النور بالله، عبدالقادر كوكو، محمود حسن "كامل صرصار"، حمزة عبدالمولى، السمان عبدالمجيد، سيد عبدالعظيم "بلبل"، السوداني عبدالخير صالح، السوداني حمدتو أحمد، السوداني آدم الجارح، السوداني عثمان كالون.

سجل سداسية الأهلى في شباك الترسانة صالح سليم "هدفين" فى الشوط الأول، وأضاف كل من أحمد مكاوى، وتوتو، وفهمى جميعى من ضربة جزاء، وسيد عثمان باقي الأهداف، ليتحفظ الأهلي بالدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.