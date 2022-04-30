شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة نادر قمر الدولة قبل مواجهة سيراميكا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الأهلي وسيراميكا فى الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدير نادر قمر الدولة مباراة الأهلي وسيراميكا كحكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام وسامي هلهل، ومحمد يوسف فياض كحكم رابع، ويتولى محمود الدسوقي تقنية الفيديو فى المباراة ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يقع سيراميكا فى المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

وأدار نادر قمر الدولة مباراة واحدة للأهلى هذا الموسم وكانت أمام المقاولون العرب بالجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

طفت على السطح أزمة بين مسئولى الاهلى ونظرائهم فى اتحاد الكرة بشأن رغبة المارد الأحمر إسناد مبارياته المقبلة فى الدورى لحكام أجانب، بعدما كرر مسؤولو الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، فى الأسابيع القليلة الماضية، شكواهم من "الأخطاء التحكيمية فى مباريات الفريق محلياً وقارياً".

خاض الأهلى 13 مباراة فى الدورى حتى الآن، ويتبقى له 21 مباراة، وتكلفة الحكام الأجانب فى المباراة الواحدة تصل إلى 35 ألف دولار، ما يعنى أن الأهلى سيتحمل 770 ألف دولار، ما يعادل 15 مليون جنيه مصرى تقريباً حال خوض مبارياته بحكام أجانب.