محمد الكوالينى معلقاً على مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري الليلة

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة متابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم، السبت، بالدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية مع تامر صقر وضيوف الاستوديو (طه إسماعيل) و( فاروق جعفر) و(محمد فضل) والفقرة التحكيمية مع (أحمد الشناوى) وتعليق (محمد الكوالينى).

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا

تقام مباراة الاهلى وسيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، ويدخل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم التعادل السلبى مع الطلائع لاسيما قبل المباراة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

ترتيب الأهلى وسيراميكا فى جدول الدوري

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 ، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.