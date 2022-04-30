شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا مع نجل طارق حامد: يحب الكرة والزمالك ويريد أن يصبح مثل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صورة تذكارية مع آسر نجل طارق حامد لاعب وسط الفريق، خلال وجوده مع والده فى مران الفريق.

ونشر فيريرا صورته مع نجل طارق حامد عبر حسابه الشخصى على إنستجرام معلقًا عليها: "آسر هو نجل طارق حامد، إنه ولد لطيف يحب كرة القدم والزمالك، ويريد أن يكون لاعبا فى الزمالك مثل والده".



فيريرا وأسر طارق حامد

ويلتقى فريق الزمالك بنظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز على المصرى بنتيجة 2-1 فى لقاء قوى بين الفريقين بالجولة 16 من عمر المسابقة، الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 38 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد المصرى البورسعيدى عند 19 نقطة بالمركز التاسع.