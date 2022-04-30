شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى وسيراميكا قبل صدام الدورى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 ، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.



مواجهات الاهلى وسيراميكا وتعد مباراة الليلة هى الصدام الثالث بين الأهلى وسيراميكا، حيث التقى الفريقان مرتين فى وقت سابق وانتهت المباراتان بفوز المارد الأحمر 2-0 و 4-0، حيث سجل الأهلى ستة أهداف ولم تتلق شباكه أية أهداف.

ويرغب المارد الأحمر فى العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد التعادل السلبى مع الطلائع فى آخر ظهور بالمسابقة بينما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدف دون رد في نفس الجولة.