شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم فى الجولة 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، باقى مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وتقام ثلاث مباريات قوية، أبرزها الأهلي وسيراميكا، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة، ويصطدم الإسماعيلي بطلائع الجيش.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (10 أهداف).

جوب مابولو "الاتحاد" (7 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (6 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (5 أهداف).

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.