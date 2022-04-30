شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شاشات التليفزيون تكشف أزمة إبراهيم حسن وتسوبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

رغم أن إبراهيم حسن، ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر، واحد من أفضل من لعبوا فى هذا المركز عبر تاريخ الأهلي ومنتخب مصر، إلا أن هذا لم يمنع دخوله فى أزمات مع أكثر من مدرب تولوا تدريب الأهلي.

ومن أهم وأبرز مشاحنات إبراهيم حسن فى الأهلي خلافه الواضح مع رانير تسوبيل، المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر، والذى حدث فى مباراة الأهلى أمام ماجى التنزانى التى أقيمت خلال مارس عام 1999 فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وبدأ الخلاف الشديد بين إبراهيم حسن وتسوبيل حينما رفض الأول تعليمات الأخير خلال مباراة بطل تنزانيا، وتطور الأمر بينهما إلى أن لاحظ الجمهور فى المدرجات وعبر شاشات التليفزيون أن ثمة خلافا واضحا بين الظهير التاريخي للأهلي والمدرب الألماني.

ولم يستجب إبراهيم حسن لتعليمات تسوبيل خلال المباراة، الأمر الذى لم يجد معه تسوبيل سوى الجلوس على مقعده فوق دكة الجهاز الفني.

وكاد الموقف يتطور فى غرفة الملابس عقب المباراة التى انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة سجلها حسام حسن ومحمد جودة، لكن الراحل ثابت البطل مدير الكرة وقتها نجح فى احتواء الأزمة وعدم تطوّرها.