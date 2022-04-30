شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مثيرة عن الأهلى وسيراميكا قبل مواجهة الليلة بالدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويرغب المارد الأحمر فى العودة لطريق الانتصارات المحلية بعد التعادل السلبى مع الطلائع فى آخر ظهور بالمسابقة، بينما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدف دون رد فى نفس الجولة.



معلومات مثيرة

تأسس الأهلي عام 1907

شارك الأهلى فى كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948

تأسس سيراميكا 2006-2007

يشارك سيراميكا في الدوري للمرة الثانية في تاريخه

توج الأهلي بدرع الدوري 42 مرة

أفضل إنجازات سيراميكا إنهاء الدوري في المركز العاشر بأول موسم

القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو

القيمة التسويقية لسيراميكا 5.55 مليون يورو.