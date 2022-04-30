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معلومات مثيرة عن الأهلى وسيراميكا قبل مواجهة الليلة بالدورى.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية. 

ويرغب المارد الأحمر فى العودة لطريق الانتصارات المحلية بعد التعادل السلبى مع الطلائع فى آخر ظهور بالمسابقة، بينما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدف دون رد فى نفس الجولة.

 


معلومات مثيرة

 

تأسس الأهلي عام 1907 

 

شارك الأهلى فى كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948

 

تأسس سيراميكا 2006-2007

 

يشارك سيراميكا في الدوري للمرة الثانية في تاريخه

 

توج الأهلي بدرع الدوري 42 مرة 

 

أفضل إنجازات سيراميكا إنهاء الدوري في المركز العاشر بأول موسم 

 

القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو

 

القيمة التسويقية لسيراميكا 5.55 مليون يورو.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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