كلوب يوضح سبب تعديلات التشكيل أمام نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بإن التبديلات التي أقبل عليها في صفوف الفريق أمام نيوكاسل بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

وقال كلوب في تصريحاته قبل مباراة ونيوكاسل: "أتمنى أن يكون تجديد العقد أرسل رسالة استقرار داخل الفريق، لقد توصلنا إلى الاتفاق بشكل سريع للغاية".

أما عن القيام بالتدوير في صفوف الفريق فقال: "كان يجب علينا أن نفعل ذلك بسبب الفترة التي نمر بها، ضغط المباريات، وكان من الممكن أن نجري مزيد من التعديلات لكننا حالنا الحفاظ على تناغم الفريق".

وتابع: "عندما تقبل على اجراء 5 تبديلات، هذا يعني أنك تمتلك قائمة جيدة من اللاعبين".

ولعب محمد صلاح أمام فياريال أساسيا في دوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر أن يلعب مباراة أخرى ضد الفريق ذاته الثلاثاء المقبل.